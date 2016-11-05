Kaptan kurtardı
Sow'un golünün cazibesine kapılan F.Bahçeli futbolcular büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar.
Tüm futbolcular saha dışına çıkınca Volkan Demirel akıllı davrandı ve Manchester United oyunu başlatmadan rakip sahaya geçti. Santrayı engelledi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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