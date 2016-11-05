İzmir'de istifa tezahüratıyla karşılandı

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan sarı lacivertli ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlar coşkuyla karşıladı. Futbolculara ve Fenerbahçe teknik direktörü Dirk Advocaat'a sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar yönetimi istifaya davet ederek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon'' tezahüratı yaptı.



Fenerbahçe kafilesi karayoluyla kamp yapacağı Manisa'ya hareket etti. Sarı lacivertlilerde tedavileri süren Jose Fernandao, Gregory Van Der Wiel ve Ozan Tufan forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin 19 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Salih Uçan, Alper Potuk, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike.