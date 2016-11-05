Havlu mu attı dediniz!

Her iki M.United maçında da ilk 11’de sahaya çıkan Alper maçtan sonra gazetecilerle sohbet etti. İşte satır başları:

İşte satır başları:"Takım olarak bu kadar çok koşmasak, Manchester United'ı yenemezdik. Bunun bilinciyle çıktık sahaya. Çok koştuk, çok mücadele ettik, çok şükür de kazanmayı başardık. Manchester bir dünya devi; bence bir tarih yazdık sahada. Tabii bu takım içinde herkese büyük bir özgüven aşısı oldu. Alanları çok iyi kapattık. İstedikleri pozisyonları yakalayamadılar. Hal böyle olunca da ister istemez çok sinirlendiler. Herkes 'Bunlar havlu attı' dedi ama biz hiçbir zaman mücadelemizi bırakmadık. Akhisar'ı ve G.Saray'ı yenersek lig yeniden başlayacak."