 Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

    Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapıp, taktik çalıştıkları aktarıldı.

    Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek ve oradan da kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

    Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın 27. yaş günü nedeniyle doğum günü kutlaması yapıldı. Ertuğrul için tesislerde doğum günü pastası kesildiği, teknik heyet ve arkadaşlarını da oyuncuyu tebrik ettiği aktarıldı.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:54
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