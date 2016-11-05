Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapıp, taktik çalıştıkları aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek ve oradan da kara yoluyla Manisa'ya geçecek.
Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın 27. yaş günü nedeniyle doğum günü kutlaması yapıldı. Ertuğrul için tesislerde doğum günü pastası kesildiği, teknik heyet ve arkadaşlarını da oyuncuyu tebrik ettiği aktarıldı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:54
- Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı
Toplam 7
Yorum
Aslan YALAN GECMISTE SAMPIYOUKLARDA COK KATKISI OLDU AMA 2 YILDIR YOK BITMIS SATIN GITSIN ALICISI VARSA SATMAYAN CAPSIZ OLSUN
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
FB 07 BU ADAMI KACIRMAYIN BİRAN ÖNCE TAPUSUNU ALIN 12 ADAMIMIZ KENDİNİ GÖSTERDİ TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
dadaş2535 Yönetimin yapacağı en önemli iş lansın bonservisini almaktır Bu adam bir harika
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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