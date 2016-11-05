‘Emenike hatalı değil’
F.BAHÇE'de disiplini bozan davranışları Advocaat'ın da sabrını taşıran Emenike, ManU maçı sonrası takımı beklemeden stadı terk edince yine hedef oldu. Nijeryalı yıldıza yönetimden ise destek geldi. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Duşunu alan tüm futbolcular stadyumdan ayrılabilir" dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
‘Emenike hatalı değil’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.