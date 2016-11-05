 ‘Emenike hatalı değil’ – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    hatalı değil’

    ‘Emenike hatalı değil’
    F.BAHÇE'de disiplini bozan davranışları Advocaat'ın da sabrını taşıran Emenike, ManU maçı sonrası takımı beklemeden stadı terk edince yine hedef oldu. Nijeryalı yıldıza yönetimden ise destek geldi. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Duşunu alan tüm futbolcular stadyumdan ayrılabilir" dedi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:49
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