‘Emenike hatalı değil’

F.BAHÇE'de disiplini bozan davranışları Advocaat'ın da sabrını taşıran Emenike, ManU maçı sonrası takımı beklemeden stadı terk edince yine hedef oldu. Nijeryalı yıldıza yönetimden ise destek geldi. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Duşunu alan tüm futbolcular stadyumdan ayrılabilir" dedi.