Canizares: De Gea’nın fotoğrafını çektiler
Valencia'nın unutulmaz kalecisi Santiago Canizares, Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin attığı golleri övdü.
Kırmızı Şeytanların kalecisi David De Gea'nın çaresiz kaldığını belirten Canizares vatandaşının gollerde yapacağı bir şey olmadığını söyledi. Efsane eldiven "De Gea'nın fotoğrafını çektiler. Türkler öyle güzel goller attı ki De Gea yerinden bile kıpırdayamadı" dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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