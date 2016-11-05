 Canizares: De Gea’nın fotoğrafını çektiler – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Canizares: ’nın fotoğrafını çektiler

    Canizares: De Gea’nın fotoğrafını çektiler

    Valencia'nın unutulmaz kalecisi Santiago Canizares, Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin attığı golleri övdü.

    Kırmızı Şeytanların kalecisi David De Gea'nın çaresiz kaldığını belirten Canizares vatandaşının gollerde yapacağı bir şey olmadığını söyledi. Efsane eldiven "'nın fotoğrafını çektiler. Türkler öyle güzel goller attı ki De Gea yerinden bile kıpırdayamadı" dedi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:49
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