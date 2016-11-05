Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Köybaşı, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkacaklarına inandığını söyledi.

Fenerbahçe Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan İsmail, futbolda her zaman iyi ve kötü günler olduğunu ama Fenerbahçe gibi büyük camiaların ayakta kalmasını bildiklerini ifade etti.

Tarihte elde edilen şampiyonlukların ve başarıların camiaların ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini vurgulayan İsmail, "Ben şampiyon olan bir takımdan Fenerbahçe'ye geldim. Aslında Fenerbahçe'nin büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Tarihe bakıldığı zaman bu çok açık bir şekilde aktarılıyor. Yaşamda ve sporda her zaman iyi ve zor günler geçirilir. Fenerbahçe gibi büyük camialar, her zaman ayakta kalmasını bilir. Bunun örneklerini Fenerbahçe çok güzel bir şekilde veriyor ve vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"

İsmail Köybaşı, yeni bir ekip olduklarını çok zor bir süreçten geçtiklerini aktarırken, zaman içinde oyunlarını geliştireceklerini aktardı.

Sezona ilk haftalarındaki sıkıntılı dönemde, yaşanılan sakatlıkların da önemli palı olduğunu vurgulayan İsmail, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'de ligin kolay olduğunu söyleyenlere asla katılmıyorum. Yeni bir takımız ve zamana ihtiyacımız var. Bu bahanemiz olduğu anlamına gelmiyor. Sahaya çıkıldığında futbolun dili birdir. En iyi şekilde mücadele etmeliyiz. En azından bunu yapabiliriz. Şampiyonluk tabii ki bizim olmazsa olmazımız. Biz her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Genç ama tecrübeli bir futbolcu olarak buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Grubumuz Şampiyonlar Ligi gibi"

Hedeflere ulaşmanın yolunun takım içerisindeki arkadaşlıktan geçtiğini ve böyle elde edilmiş başarıların her zaman takdir ettiğini belirten İsmail, UEFA Avrupa Ligi'ndeki şanslarını ise yüksek gördüğünü anlattı.

İlk haftalarda yaşadıkları sıkıntıların takım olarak kendilerini kenetlediğine değinen İsmail, "Sezona başladığımızda elde ettiğimiz sonuçlar dezavantaj gibi göründü. Bazen böyle durumlar takım olmayı gerçekten güçlendiriyor. Takım içerisinde birbirinize daha sıkı sarılıyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düştüklerine dikkati çeken sarı-lacivertli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manchester United, dünya çapında bir takım. Feyenoord kendi liginde lider. Zorya da Ukrayna liginin iyi takımlarından. Adeta Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Yani fiziksel anlamda çok kuvvetli olan takımlar var. iz taraftarlarımızla bütünleştiğimiz zaman, burada neler olduğunu geçmişte gördük. Bir üst tura çıkacağımıza canı yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteği bence bu konuda çok önemli. Onlar bizim her zaman itici gücümüz oldular. Geçmişte de Fenerbahçe taraftarı hep takımını motive etmiştir. Onların yardımına çok ihtiyacımız olacak."