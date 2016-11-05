Bolic, yemin ettirmiş
DİCK Advocaat, M.United maçından bir gün önce Samandıra'nın duvarlarını 1996'daki 1-0'lık zaferin gazete manşetleri ile donatmıştı. Maçtan birkaç saat önce ise başkan Aziz Yıldırım, golün kahramanı Bolic'le beraber tesislere gitti. Bolic'in, oyunculara galibiyet yemini ettirdiği ortaya çıktı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Bolic, yemin ettirmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.