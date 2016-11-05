Bolic, yemin ettirmiş

DİCK Advocaat, M.United maçından bir gün önce Samandıra'nın duvarlarını 1996'daki 1-0'lık zaferin gazete manşetleri ile donatmıştı. Maçtan birkaç saat önce ise başkan Aziz Yıldırım, golün kahramanı Bolic'le beraber tesislere gitti. Bolic'in, oyunculara galibiyet yemini ettirdiği ortaya çıktı.