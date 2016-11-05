 Bolic, yemin ettirmiş – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Bolic, yemin ettirmiş

    Bolic, yemin ettirmiş
    DİCK Advocaat, M.United maçından bir gün önce Samandıra'nın duvarlarını 1996'daki 1-0'lık zaferin gazete manşetleri ile donatmıştı. Maçtan birkaç saat önce ise başkan Aziz Yıldırım, golün kahramanı Bolic'le beraber tesislere gitti. Bolic'in, oyunculara galibiyet yemini ettirdiği ortaya çıktı.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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