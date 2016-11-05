5 futbolcuyla özel görüştü

Fenerbahçe, milli takım arasına galibiyetle girmek istiyor.



Son haftalarda yükselen form grafiği ve Manchester maçında sergilenen etkili oyun ile alınan galibiyet, Sarı-lacivertlilerin moralini ve özgüvenini en üst seviyeye çıkardı. Ancak teknik direktör Dick Advocaat temkinli davranıyor.



"EKSTRA GOL VE DURAN TOPLARLA SONUCA GİTTİK, FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCAMAYIN"



Forvet oyuncuları ile görüşen ve onlardan daha dikkatli olmalarını isteyen Hollandalı teknik adamın, "Girdiğiniz pozisyonlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Bu konuda cömert olmayın. Duran toplar ve ekstra gollerin yanı sıra yakaladığımız pozisyonları da en doğru şekilde kullanmaya çalışın" dediği öğrenildi.



Emenike, V.Persie, Sow, Lens ve Volkan Şen'i Akhisar maçı öncesinde daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Advocaat, oyuncularından rehavete kapılmamalarını da istedi.



Advocaat, Manchester maçı öncesinde ise Alper Potuk'tan oyunu 90 dakika boyunca çift yönlü oynamasını istemişti. Volkan Şen'den ise savunmaya daha sık yardım etmesi gerektiğini belirtmiş ve hem Alper, hem Volkan harfi harfine taktik disipline uyarak Manchester galibiyetine mücadele güçleriyle katkıda bulunmuştu.