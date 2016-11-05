5 futbolcuyla özel görüştü
Hollandalı hoca, forvet oyuncuları ile özel görüştü. Emenike, V.Persie, Sow, Lens ve Volkan Şen'den daha dikkatli olmaları istendi.
Fenerbahçe, milli takım arasına galibiyetle girmek istiyor.
Son haftalarda yükselen form grafiği ve Manchester maçında sergilenen etkili oyun ile alınan galibiyet, Sarı-lacivertlilerin moralini ve özgüvenini en üst seviyeye çıkardı. Ancak teknik direktör Dick Advocaat temkinli davranıyor.
"EKSTRA GOL VE DURAN TOPLARLA SONUCA GİTTİK, FIRSATLARI CÖMERTÇE HARCAMAYIN"
Forvet oyuncuları ile görüşen ve onlardan daha dikkatli olmalarını isteyen Hollandalı teknik adamın, "Girdiğiniz pozisyonlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Bu konuda cömert olmayın. Duran toplar ve ekstra gollerin yanı sıra yakaladığımız pozisyonları da en doğru şekilde kullanmaya çalışın" dediği öğrenildi.
Emenike, V.Persie, Sow, Lens ve Volkan Şen'i Akhisar maçı öncesinde daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Advocaat, oyuncularından rehavete kapılmamalarını da istedi.
Advocaat, Manchester maçı öncesinde ise Alper Potuk'tan oyunu 90 dakika boyunca çift yönlü oynamasını istemişti. Volkan Şen'den ise savunmaya daha sık yardım etmesi gerektiğini belirtmiş ve hem Alper, hem Volkan harfi harfine taktik disipline uyarak Manchester galibiyetine mücadele güçleriyle katkıda bulunmuştu.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:23
- Kaptan Selçuk sakatlanıp çıktı
Toplam 7
Yorum
Aslan YALAN GECMISTE SAMPIYOUKLARDA COK KATKISI OLDU AMA 2 YILDIR YOK BITMIS SATIN GITSIN ALICISI VARSA SATMAYAN CAPSIZ OLSUN
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
FB 07 BU ADAMI KACIRMAYIN BİRAN ÖNCE TAPUSUNU ALIN 12 ADAMIMIZ KENDİNİ GÖSTERDİ TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Sunderland'a dönmek istemiyorum
Toplam 12
Yorum
dadaş2535 Yönetimin yapacağı en önemli iş lansın bonservisini almaktır Bu adam bir harika
5 futbolcuyla özel görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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