‘5 bile olurdu’
F.BAHÇE'nin ManU karşısındaki futbolu Advocaat'ı şaşkına çevirdi. Maçtan önce, "Böyle maçlarda en fazla 2-3 pozisyona girersiniz, değerlendirirseniz kazanırsınız" diyen Hollandalı çalıştırıcı, gelen zafer sonra ise, "Manchester'ı 4-5 farklı yenebilirdik. İnanılmazdınız" ifadelerini kullandı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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