‘5 bile olurdu’

F.BAHÇE'nin ManU karşısındaki futbolu Advocaat'ı şaşkına çevirdi. Maçtan önce, "Böyle maçlarda en fazla 2-3 pozisyona girersiniz, değerlendirirseniz kazanırsınız" diyen Hollandalı çalıştırıcı, gelen zafer sonra ise, "Manchester'ı 4-5 farklı yenebilirdik. İnanılmazdınız" ifadelerini kullandı.