 ‘5 bile olurdu’ – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    ‘5 bile olurdu’

    ‘5 bile olurdu’
    F.BAHÇE'nin ManU karşısındaki futbolu Advocaat'ı şaşkına çevirdi. Maçtan önce, "Böyle maçlarda en fazla 2-3 pozisyona girersiniz, değerlendirirseniz kazanırsınız" diyen Hollandalı çalıştırıcı, gelen zafer sonra ise, "Manchester'ı 4-5 farklı yenebilirdik. İnanılmazdınız" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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