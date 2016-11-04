Ve Sow attığı golün mükafatını aldı
Moussa Sow, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyucusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu, Manchester United maçında attığı röveşata golüyle yıldızlaşan Moussa Sow oldu.
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi A grubu 4. hafta karşılaşmasında ikinci dakikada attığı röveşata golüyle maçın yıldızı olan Moussa Sow, UEFA tarafından yapılan oylamada oyların yüzde 42'sini alarak UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.
Oylamada Zenitli Giuliano de Paula yüzde 21 oy ile ikinci olurken, Anderlechtli Nicolea Stancu ise yüzde 11'le 3. oldu.
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi A grubu 4. hafta karşılaşmasında ikinci dakikada attığı röveşata golüyle maçın yıldızı olan Moussa Sow, UEFA tarafından yapılan oylamada oyların yüzde 42'sini alarak UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.
Oylamada Zenitli Giuliano de Paula yüzde 21 oy ile ikinci olurken, Anderlechtli Nicolea Stancu ise yüzde 11'le 3. oldu.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
Ve Sow attığı golün mükafatını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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