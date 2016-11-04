Ve Sow attığı golün mükafatını aldı

Moussa Sow, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyucusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu, Manchester United maçında attığı röveşata golüyle yıldızlaşan Moussa Sow oldu.



Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi A grubu 4. hafta karşılaşmasında ikinci dakikada attığı röveşata golüyle maçın yıldızı olan Moussa Sow, UEFA tarafından yapılan oylamada oyların yüzde 42'sini alarak UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.

Oylamada Zenitli Giuliano de Paula yüzde 21 oy ile ikinci olurken, Anderlechtli Nicolea Stancu ise yüzde 11'le 3. oldu.