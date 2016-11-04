 Şu anda iyi seviyedeyiz – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Şu anda iyi seviyedeyiz

    Şu anda iyi seviyedeyiz
    maç sonu bir hayli mutluydu. Şu anda iyi seviyede olduklarını belirten Danimarkalı, "Sezon başında zorluk çektik ama ne durumda olduğumuzdan eminim. Zamana ihtiyacımız vardı. Seviyemizin farkındayım" dedi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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