Şu anda iyi seviyedeyiz
Simon Kjaer maç sonu bir hayli mutluydu. Şu anda iyi seviyede olduklarını belirten Danimarkalı, "Sezon başında zorluk çektik ama ne durumda olduğumuzdan eminim. Zamana ihtiyacımız vardı. Seviyemizin farkındayım" dedi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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