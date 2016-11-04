Şeytan’ı 3’üncü kez çarptık
Kanarya, İngiliz devi Manchester United'ı tarihinde 3. kez perişan etti.
Dün gece 2-1'lik skorla devirdiği ManU'ya karşı ilk zaferini Şampiyonlar Ligi'nde 1996'da Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli temsilcimiz, Şeytanlar'ı 2004'te de Kadıköy'de yine bir Devler Ligi maçında Tuncay'ın hat-trick yaptığı mücadelede 3-0 mağlup etmişti. F.Bahçe, Manchester'e 3 kez de yenildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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