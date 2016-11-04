 Şeytan’ı 3’üncü kez çarptık – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şeytan’ı 3’üncü kez çarptık

    Şeytan’ı 3’üncü kez çarptık

    Kanarya, İngiliz devi Manchester United'ı tarihinde 3. kez perişan etti.

    Dün gece 2-1'lik skorla devirdiği ManU'ya karşı ilk zaferini Şampiyonlar Ligi'nde 1996'da Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli temsilcimiz, Şeytanlar'ı 2004'te de Kadıköy'de yine bir Devler Ligi maçında Tuncay'ın hat-trick yaptığı mücadelede 3-0 mağlup etmişti. F.Bahçe, Manchester'e 3 kez de yenildi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şeytan’ı 3’üncü kez çarptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.