Şeytan’ı 3’üncü kez çarptık

Kanarya, İngiliz devi Manchester United'ı tarihinde 3. kez perişan etti.

Dün gece 2-1'lik skorla devirdiği ManU'ya karşı ilk zaferini Şampiyonlar Ligi'nde 1996'da Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli temsilcimiz, Şeytanlar'ı 2004'te de Kadıköy'de yine bir Devler Ligi maçında Tuncay'ın hat-trick yaptığı mücadelede 3-0 mağlup etmişti. F.Bahçe, Manchester'e 3 kez de yenildi.