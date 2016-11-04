Şeytan taşla'dick'
Dick Advocaat’ın yürek yemiş savaşçıları, Mourinho’nun kibirli Manchester United’ını çimlere gömdü. Sow'un yıllarca unutulmayacak röveşatası ve Lens'in olağanüstü frikik golü F.Bahçe'yi 2-1'lik tarihi zafere taşıdı.
Fenerbahçe şanlı tarihine dün gece altın bir sayfa daha ekledi. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında dünya devi Manchester United'ı 2-1 yenerek unutulmaz bir başarıya daha imza attı. Öyle bir maçtı ki daha 2'nci dakikada Kadıköy'de yer yerinden oynadı. Soldan Hasan Ali ortaladı, sırtı kaleye dönük olan Sow röveşatayla topu doksandan ağlara gönderip F.Bahçe'yi öne geçirdi. 59'da ise F.Bahçe'nin cengaveri Lens sahnedeydi
Kazandığımız frikikte Lens topa öyle bir falso verdi ki meşin yuvarlak neredeyse yarım daire çizerek barajı geçip ağlarla buluştu. Manchester United 89'da Rooney'le bir gol bulsa da Fenerbahçe 1996'da Old Trafford'da 1-0, 2004'te Kadıköy'de 3-0 yendiği İngiliz ekibini dün gece bir kez daha mağlup ederek milyonları sevince boğdu. Puanını 7'ye çıkaran Fenerbahçe, ikili averajda Feyenoord'a üstünlük sağladığı için lider oldu.
Kazandığımız frikikte Lens topa öyle bir falso verdi ki meşin yuvarlak neredeyse yarım daire çizerek barajı geçip ağlarla buluştu. Manchester United 89'da Rooney'le bir gol bulsa da Fenerbahçe 1996'da Old Trafford'da 1-0, 2004'te Kadıköy'de 3-0 yendiği İngiliz ekibini dün gece bir kez daha mağlup ederek milyonları sevince boğdu. Puanını 7'ye çıkaran Fenerbahçe, ikili averajda Feyenoord'a üstünlük sağladığı için lider oldu.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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