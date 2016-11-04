 ‘Robin Van Persie’yi Akhisar’a sakladım’ – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ‘Robin ’yi Akhisar’a sakladım’

    ‘Robin Van Persie’yi Akhisar’a sakladım’

    , ManU ile oynanan ilk maçta F.Bahçe'nin tek golünü atan 'yi neden ilk 11'inde başlatmadığına maç öncesi konuşmasında açıklık getirdi.

    Tecrübeli hoca, "En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. Onu pazar günü (Akhisar) için korumak daha iyi olur diye düşündük. 2 maç vücuduna fazla gelecekti" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
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