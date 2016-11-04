‘Robin Van Persie’yi Akhisar’a sakladım’
Advocaat, ManU ile oynanan ilk maçta F.Bahçe'nin tek golünü atan Van Persie'yi neden ilk 11'inde başlatmadığına maç öncesi konuşmasında açıklık getirdi.
Tecrübeli hoca, "En güçlü kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Van Persie ile aramızda konuştuk, haftada 2 kez oynatmamanın doğru olacağını düşündük. Onu pazar günü (Akhisar) için korumak daha iyi olur diye düşündük. 2 maç vücuduna fazla gelecekti" açıklamasını yaptı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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