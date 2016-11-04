Problem çocuk!
Yine olay, yin Emenike... Kanarya’nın uslanmaz adamı tarihi Manchester zaferinden sonra duş bile almadan üstünü değiştirip, takımdan 45 dakika önce stadı terk etti
Fenerbahçe'nin olay ismi Emmanuel Emenike, yeni bir kriz daha çıkardı. Yaşattığı sorunlar nedeniyle geçen sezonu West Ham ve Al Ain'de kiralık geçiren Emenike'de değişen bir şey yok! Gol atamadığı dönemlerde oyuna küsen, yedek oturduğunda ya da oyundan çıkarıldığında yaptığı hareketlerle gündeme gelen Emenike, dün akşamki maçtan sonra soyunma odasında hiç vakit kaybetmeden üstünü değiştirerek, takım arkadaşlarından tam 45 dakika önce stattan ayrıldı. Duş bile almadan kendi özel aracıyla Ülker Stadı'nı terk eden Emenike'nin bu tavrı yine anlaşılamadı. Nijeryalı'nın oyuna sonradan girmesine kızdığı ve kaçırdığı gollerden sonra gelen tepkilere sinirlendiği dile getirildi.
SON DÖNEMDE HEP VUKUATLI
Emenike'nin vukuatları 2014-2015 sezonunda başladı. O sezon Beşiktaş maçında seyircilerin protestoları üzerine formasını çıkarıp sahayı terk etmişti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon Kadıköy'deki Alanya maçında oyundan çıkarken takım arkadaşı Aatif'in elini sıkmamış ve hocasına da saygısızlık yapmıştı. Sosyal medyada F.Bahçe ile ilgili paylaşımlarını silen Emenike, yedek beklediği K. Karabük maçında da atılan 5 gole de sevinmemişti.
EMENİKE'YE DUA ET SEN!
Emenike eğer dün biraz gününde olsa ve bencillik yapmasa, Manchester United evine tarihi bir hezimetle dönecekti. 69'da karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye teslim eden Nijeryalı futbolcu, 6 dakika sonra müsait pozisyondaki Josef de Souza'ya pas vermek yerine kendisi vurdu, golü harcadı. Emenike 78'de inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Lens'in yerden pasında topa uzandı ama dokunamadı. Dokunsa, kale boştu.
SON DÖNEMDE HEP VUKUATLI
Emenike'nin vukuatları 2014-2015 sezonunda başladı. O sezon Beşiktaş maçında seyircilerin protestoları üzerine formasını çıkarıp sahayı terk etmişti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon Kadıköy'deki Alanya maçında oyundan çıkarken takım arkadaşı Aatif'in elini sıkmamış ve hocasına da saygısızlık yapmıştı. Sosyal medyada F.Bahçe ile ilgili paylaşımlarını silen Emenike, yedek beklediği K. Karabük maçında da atılan 5 gole de sevinmemişti.
EMENİKE'YE DUA ET SEN!
Emenike eğer dün biraz gününde olsa ve bencillik yapmasa, Manchester United evine tarihi bir hezimetle dönecekti. 69'da karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye teslim eden Nijeryalı futbolcu, 6 dakika sonra müsait pozisyondaki Josef de Souza'ya pas vermek yerine kendisi vurdu, golü harcadı. Emenike 78'de inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Lens'in yerden pasında topa uzandı ama dokunamadı. Dokunsa, kale boştu.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
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Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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