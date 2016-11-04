Pogba sakatlandı
105 milyon euro'luk rekor transfer ücretiyle sezon başında Juventus'tan ManU'ya giden Paul Pogba, ilk yarıda sakatlanınca oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fransız yıldız, Josef'in müdahalesi sonrası sol baldırını tutarak bir süre sekerek oynadı ama daha fazla dayanamayınca yerini bir başka dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic'e bıraktı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Pogba sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.