 Pogba sakatlandı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Pogba sakatlandı

    Pogba sakatlandı
    105 milyon euro'luk rekor transfer ücretiyle sezon başında Juventus'tan ManU'ya giden , ilk yarıda sakatlanınca oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fransız yıldız, Josef'in müdahalesi sonrası sol baldırını tutarak bir süre sekerek oynadı ama daha fazla dayanamayınca yerini bir başka dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic'e bıraktı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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