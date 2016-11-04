ManU’dan stat gafı
Maç öncesi Manchester United resmi sosyal medya hesabından gaf yaptı. İngilizler, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın anonsu için 3 ayrı paylaşım yapmak zorunda kaldı. İlk paylaşımda, "Sucru Sarackoglu" yazan İngilizler, daha sonra "Sukru Sarakoglu" twetini attı. Ardından bu paylaşımı da silen ManU, üçüncüde doğruyu yazdı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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