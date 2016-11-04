 ManU’dan stat gafı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ManU’dan stat gafı

    ManU’dan stat gafı
    Maç öncesi resmi sosyal medya hesabından gaf yaptı. İngilizler, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın anonsu için 3 ayrı paylaşım yapmak zorunda kaldı. İlk paylaşımda, "Sucru Sarackoglu" yazan İngilizler, daha sonra "Sukru Sarakoglu" twetini attı. Ardından bu paylaşımı da silen ManU, üçüncüde doğruyu yazdı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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