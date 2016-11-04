 Manchester fatihi tribündeydi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Manchester fatihi tribündeydi

    Manchester fatihi tribündeydi
    'ndaki dünkü karşılaşmada sürpriz bir isim vardı. 'nin 1996'da 'ta M.United'ı mağlup ettiği maçta tek golü atan Elvir Bolic, sarı-lacivertli yönetimin davetlisi olarak tribündeki yerini aldı. Taraftarlar da Bolic'e büyük ilgi gösterdi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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