Lens'e övgüler düzdüler
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. karşılaşmasında Fenerbahçe'nin İngiliz devi Manchester United'ı 2-1 yenmesi Hollanda basınında da manşet oldu. Özellikle sarı lacivertlilerin 2. golünü atan Lens'e övgüler düzen Hollandalılar 'Lens'ten müthiş frikik" manşeti attılar.
"Manchester United kazanmak istiyorsa her maç en az 3 gol atmalı"
Gazete İngilizlerin ve Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes'un maç yorumunu paylaştı. Scholes özellikle Manchester United'ın defans hattında oynayan Blind ve Rojo'yu eleştirirken "Manchester United kazanmak istiyorsa her maç en az 3 gol atmalı çünkü defansta oynayan Blind ve Rojo her takıma en az 2 gol hediye ediyor" ifadelerini kullandı.
"Lens, United karşısında parladı"
Hollanda basınının bir diğer önemli gazetelerinden olan De Telegraaf da Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens'i manşetine taşıyarak "Lens, United karşısında parladı" manşetini attı. Hollandalı yıldız ve Moussa Sow'dan övgü dolu sözler ile bahseden gazete " Fenerbahçe'nin her 2 golü de fantastik vuruşlar ile geldi. De Gea'nin yapacağı bir şey yoktu" diye yazdı.
Manchester United'ın yıldızı Ibrahimovic'i de eleştiren gazete özellikle Kjaer ile girdiği tartışmada İsveçli oyuncunun hakem tarafından cezalandırılması gerektiğini yazdı. İbrahimovic'in asıl iş olan gol atmayı yapmadığını ve sadece her maç ortamı gerdiğini belirten gazete İsvecli'nin son 10 maçta sadece tek gol attığını da belirtti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:02
- Problem çocuk!
Toplam 5
Yorum
gs ölümüne cimbomlu ama yabancı takımlara karşı türk olduğunu unutmayanlardanım...gönülden tebrikler FB,gurur duyduk,çılgınca sevindik....
- Gözler Selçuk’ta
Toplam 1
Yorum
Arslan Selcuk git artik su takimdan
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 7
Yorum
karakartal Arkadaşım hangi takımlısın bilmiyorum ama eğer Beşiktaşlıysan futbolu ve iyi futbolcuyu çok iyi bilmen lazım.Tolgay gibi yeteneklerin kolay yetişmediğini bilmen lazım.
Lens'e övgüler düzdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.