Lens'e övgüler düzdüler

Hollanda'nın AD Gazetesi 'Manchester United'a Fenerbahçe sürprizi" manşeti ile yazdığı haberinde Fenerbahçe'nin iyi oyunla ve attığı muhteşem 2 gol ile Manchester'i devirdiğini yazarken, özellikle Moussa Sow'un attığı erken golün İngilizleri şaşırttığını ve oyun düzenini bozduğunu yazdı.

"Manchester United kazanmak istiyorsa her maç en az 3 gol atmalı"

Gazete İngilizlerin ve Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes'un maç yorumunu paylaştı. Scholes özellikle Manchester United'ın defans hattında oynayan Blind ve Rojo'yu eleştirirken "Manchester United kazanmak istiyorsa her maç en az 3 gol atmalı çünkü defansta oynayan Blind ve Rojo her takıma en az 2 gol hediye ediyor" ifadelerini kullandı.

"Lens, United karşısında parladı"

Hollanda basınının bir diğer önemli gazetelerinden olan De Telegraaf da Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens'i manşetine taşıyarak "Lens, United karşısında parladı" manşetini attı. Hollandalı yıldız ve Moussa Sow'dan övgü dolu sözler ile bahseden gazete " Fenerbahçe'nin her 2 golü de fantastik vuruşlar ile geldi. De Gea'nin yapacağı bir şey yoktu" diye yazdı.



Manchester United'ın yıldızı Ibrahimovic'i de eleştiren gazete özellikle Kjaer ile girdiği tartışmada İsveçli oyuncunun hakem tarafından cezalandırılması gerektiğini yazdı. İbrahimovic'in asıl iş olan gol atmayı yapmadığını ve sadece her maç ortamı gerdiğini belirten gazete İsvecli'nin son 10 maçta sadece tek gol attığını da belirtti.