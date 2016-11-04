Kahramanlar ne dedi?

Manchester United zaferinin mimarları Sow ile Lens maçtan sonra duygularını paylaştı.

SOW: Attığım golden ve aldığımız galibiyetten dolayı Allah'a şükürler olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar olunca biz çok daha iyi oluyoruz. Ben böyle goller atmayı seviyorum. Bazen gol oluyor bazen olmuyor. Bizim için tarihi bir galibiyet oldu.



LENS: Statta müthiş bir atmosfer vardı. Böyle bir atmosferi daha önce hiç görmemiştim. En iyi performansımız değildi ama takım olarak çok iyi mücadele gösterdik, savaştık. Güzel bir sonuç aldığımız için mutluyum.