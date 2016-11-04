 Kadıköy’ün Avrupalısı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Kadıköy’ün Avrupalısı

    Kadıköy’ün Avrupalısı

    , Avrupa'da maç kaybetmeme serisini dünkü zaferle 8 maça (7 galibiyet, 1 beraberlik) çıkardı.

    Temsilcimiz Avrupa'da en son yenilgisini geçen sezon Avrupa Ligi grup mücadelesinde Molde'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı. Kadıköy'de bozguna uğrayan Manchester United ise Avrupa'da, deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.

    100'ÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ
    , Manchester United maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 'dalya' dedi. 100. maçında taraftarın önünde muhteşem bir galibiyete imza atan Sarı Kanarya, bu karşılaşmalarda 43 galibiyet, 23 beraberlik, 34 yenilgi aldı. Fenerbahçe 19. kez karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 6 maçı kazanamamıştı. Dün geceki muhteşem sonuçla bu kötü seri de son bulmuş oldu ve 6 karşılaşma sonra "sarı-lacivert" zafer geldi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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