Kadıköy’ün Avrupalısı
Fenerbahçe, Avrupa'da maç kaybetmeme serisini dünkü zaferle 8 maça (7 galibiyet, 1 beraberlik) çıkardı.
Temsilcimiz Avrupa'da en son yenilgisini geçen sezon Avrupa Ligi grup mücadelesinde Molde'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı. Kadıköy'de bozguna uğrayan Manchester United ise Avrupa'da, deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.
100'ÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ
Fenerbahçe, Manchester United maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 'dalya' dedi. 100. maçında taraftarın önünde muhteşem bir galibiyete imza atan Sarı Kanarya, bu karşılaşmalarda 43 galibiyet, 23 beraberlik, 34 yenilgi aldı. Fenerbahçe 19. kez karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 6 maçı kazanamamıştı. Dün geceki muhteşem sonuçla bu kötü seri de son bulmuş oldu ve 6 karşılaşma sonra "sarı-lacivert" zafer geldi.
100'ÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ
Fenerbahçe, Manchester United maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 'dalya' dedi. 100. maçında taraftarın önünde muhteşem bir galibiyete imza atan Sarı Kanarya, bu karşılaşmalarda 43 galibiyet, 23 beraberlik, 34 yenilgi aldı. Fenerbahçe 19. kez karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 6 maçı kazanamamıştı. Dün geceki muhteşem sonuçla bu kötü seri de son bulmuş oldu ve 6 karşılaşma sonra "sarı-lacivert" zafer geldi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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