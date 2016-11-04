 Kadıköy İbra’yı gerdi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Kadıköy İbra’yı gerdi

    Kadıköy İbra’yı gerdi

    savunmasının arasında kaybolup giden çirkinleşti. ’in boğazını sıkan İsveçli yıldız kart bile görmedi.

    Maçın 30. dakikasında sakatlanan Pogba'nın yerine oyuna giren Zlatan İbrahimovic, F.Bahçe savunmasının arasında sıkışıp kalınca gerildi! Top taca giderken ittiği Kjaer ile tartışmaya giren bir anda Danimarkalı stoperi önce itti, sonra boğazına sarıldı. Kendisini sakinleştirmek için dokunan hakemi de iten İbra, kart bile görmedi. İsveçli yıldız Volkan Şen ve Volkan Demirel ile de bir gerginlik yaşadı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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