Kadıköy İbra’yı gerdi
Fenerbahçe savunmasının arasında kaybolup giden İbrahimovic çirkinleşti. Kjaer’in boğazını sıkan İsveçli yıldız kart bile görmedi.
Maçın 30. dakikasında sakatlanan Pogba'nın yerine oyuna giren Zlatan İbrahimovic, F.Bahçe savunmasının arasında sıkışıp kalınca gerildi! Top taca giderken ittiği Kjaer ile tartışmaya giren İbrahimovic bir anda Danimarkalı stoperi önce itti, sonra boğazına sarıldı. Kendisini sakinleştirmek için dokunan hakemi de iten İbra, kart bile görmedi. İsveçli yıldız Volkan Şen ve Volkan Demirel ile de bir gerginlik yaşadı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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