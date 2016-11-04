 İşte taraftar işte F.Bahçe – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İşte taraftar işte F.Bahçe

    İşte taraftar işte F.Bahçe

    taraftarı tribünde, futbolcular sahada destan yazdı Tarihe gecede , ’ün çimlerine gömüldü.

    'nda dün gece sezonun rekoru kırıldı... Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun bir aradan sonra Kadıköy'e akın etti. Süper Lig'de Karabük'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından Manchester United ile dün gece oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında 40 bin taraftar yerini aldı. Başlangıç düdüğünden itibaren takımlarına büyük destek veren 12. adam, üstüne düşeni yaptı, 90 dakika boyunca da susmadı.

    ZAFERDE BAŞROLÜ OYNADI
    Lens'in attığı golden sonra da desteğini daha artıran taraftarlar, 'Balina' tezahüratıyla da adeta 'ü yıktı. Geceye damga vuran sarı-lacivertli taraftarlar, ManU zaferinde başrolü oynadı.

    F.BAHÇE'NİN BU SEZONKİ SEYİRCİ TABLOSU

    Süper lig maçları
    Kayseri 13 bin
    Bursa 16 bin
    Gaziantep 17 bin
    Alanya 12 bin
    Karabük 10 bin

    Avrupa maçları
    Monaco 15 bin
    Grasshoppers 14 bin
    Feyenoord 19 bin
    40 bin
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte taraftar işte F.Bahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.