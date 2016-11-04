İşte taraftar işte F.Bahçe
Fenerbahçe taraftarı tribünde, futbolcular sahada destan yazdı Tarihe gecede Manchester United, Kadıköy’ün çimlerine gömüldü.
Ülker Stadı'nda dün gece sezonun rekoru kırıldı... Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun bir aradan sonra Kadıköy'e akın etti. Süper Lig'de Karabük'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından Manchester United ile dün gece oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında 40 bin taraftar yerini aldı. Başlangıç düdüğünden itibaren takımlarına büyük destek veren 12. adam, üstüne düşeni yaptı, 90 dakika boyunca da susmadı.
ZAFERDE BAŞROLÜ OYNADI
Lens'in attığı golden sonra da desteğini daha artıran taraftarlar, 'Balina' tezahüratıyla da adeta Kadıköy'ü yıktı. Geceye damga vuran sarı-lacivertli taraftarlar, ManU zaferinde başrolü oynadı.
F.BAHÇE'NİN BU SEZONKİ SEYİRCİ TABLOSU
Süper lig maçları
Kayseri 13 bin
Bursa 16 bin
Gaziantep 17 bin
Alanya 12 bin
Karabük 10 bin
Avrupa maçları
Monaco 15 bin
Grasshoppers 14 bin
Feyenoord 19 bin
Manchester United 40 bin
ZAFERDE BAŞROLÜ OYNADI
Lens'in attığı golden sonra da desteğini daha artıran taraftarlar, 'Balina' tezahüratıyla da adeta Kadıköy'ü yıktı. Geceye damga vuran sarı-lacivertli taraftarlar, ManU zaferinde başrolü oynadı.
F.BAHÇE'NİN BU SEZONKİ SEYİRCİ TABLOSU
Süper lig maçları
Kayseri 13 bin
Bursa 16 bin
Gaziantep 17 bin
Alanya 12 bin
Karabük 10 bin
Avrupa maçları
Monaco 15 bin
Grasshoppers 14 bin
Feyenoord 19 bin
Manchester United 40 bin
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
İşte taraftar işte F.Bahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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