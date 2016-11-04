İntikamımız acı oldu

Old Trafford’daki maçta 4-1 yenildiği Mourinho’nun takımı Manchester United’a unutamayacağı bir ders veren Kanarya, hem rövanşı aldı hem de grupta liderliği yeniden ele geçirerek büyük bir avantaj yakaladı

Temsilcimiz Fenerbahçe, bir dünya devi karşısında destan yazdı. Şeytan'ı öyle bir çarptık ki bir daha kendine zor gelir! Kanarya, UEFA Avrupa Ligi grup dördüncü maçında Kadıköy'de ağırladığı Manchester United'ı 2-1 yenip, daha önce 2 kez yıktığı güçlü rakibine çok acı bir deneyim daha yaşattı. F.bahçe bu sonuçla puanını 7 yapıp, grubunda yeniden zirveyi ele geçirdi. ManU ise 6 puanda kalıp, üçüncülüğe geriledi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki maça adeta 1-0 önde başladı. Dakikalar henüz 2'yi gösterirken Moussa Sow röveşata ile muhteşem bir gol attı. Kadıköy inlerken, şeytan şoka girdi!



POGBA SAKATLANDI

Pogba'nın 30'da sakatlanıp çıkması işimize daha da yaradı. İlk yarıda kalesinde ciddi pozisyon yaşamayan ekibimiz, devreyi 1-0 önde kapadı. 59'de Jeremain Lens attığı frikik golüyle Sow'a nazire yaparken, İngilizler bir kez daha buz kesti. Emenike'nin kaçırdıklarıyla hezimetten kurtulan ManU, 89'da Wayne Rooney'le farkı 1'e indirdi.



BRAVO SANA İSMAİL

90+3'te yüreklerimiz ağzımıza geldi. İsmail Köybaşı, Rooney'in kafa şutunu çizgi üzerinden çıkardı. Ada'da çok tartışılan isim olan Jose Mourinho, bu yenilgiyle iyice zora girdi. F.Bahçe, 24 Kasım'da Zorya'yı ağırlayacak.



DİCK ADVOCAAT'IN SÜRPRİZLERİ UÇURDU!

Dick Advocaat, M.United 11'inde büyük sürpriz yaptı; bu kadro tarih yazdı. Hollandalı çalıştırıcı, son haftaların formda ismi Robin van Persie'ye ilk 11'de şans vermedi. Emenike'yi ise yine yedek oturtan Advocaat, forvette Sow'a görev verdi. Sow, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Alper, Trafford'daki ilk maçta olduğu gibi yine ilk 11'deydi. Sakatlıkları süren Ozan ve Van der Wiel ile sakatlığı geçen ancak hazır olmayan Fernandao kadroda yoktu.