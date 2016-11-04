 'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü

    'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü

    Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United’ı 2-1 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Gazetelerde sarı-lacivertlilerden övgü ile bahsetti.

    İngiliz basını, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etmesini manşetlerine taşıdı. Gazetelerde genel olarak Fenerbahçe'nin galibiyetine ve oyununa övgüler yazılırken, Manchester United'ı ise ağır bir şekilde eleştirdiler.

    İşte o gazete manşetleri:

    THE SUN: Mourinho'nun yıldızları İstanbul'da uyudu. 'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup dönüyor.
    DAILY TELEGRAPH: Mourinho, artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.
    MIRROR: İstanbul'da Mourinho, oyuncularına fena köpürdü ama sahada rakibin ümüğünü sıkan oyuncuları vardı.
    DAILY MAIL: Mourinho dostça bir maç oynadıklarını söylüyor. Önündeki kızgın boğayı bile görmemiş.
    DAILY EXPRESS: Mourinho'nun adamları estetik bir rövaşatayla çöktü. Bu son darbe sonrası nasıl ayağa kalkacaklar? Yaz dönemindeki hazırlık maçlarındaki gibi oynadılar.
    DAILY STAR: 'Gırtlakçı' Manchester'ın çöken yıldızları. Zlatan rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.
    METRO: Mourinho'nun öğrencileri bu kez Türkiye'de kaybetti.
    I SPORTS: İstanbul'da dün gece sadece maçı kaybetmedi Avrupa umutları da boğuldu.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.