'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United’ı 2-1 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Gazetelerde sarı-lacivertlilerden övgü ile bahsetti.
İşte o gazete manşetleri:
THE SUN: Mourinho'nun yıldızları İstanbul'da uyudu. 'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup dönüyor.
DAILY TELEGRAPH: Mourinho, artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.
MIRROR: İstanbul'da Mourinho, oyuncularına fena köpürdü ama sahada rakibin ümüğünü sıkan oyuncuları vardı.
DAILY MAIL: Mourinho dostça bir maç oynadıklarını söylüyor. Önündeki kızgın boğayı bile görmemiş.
DAILY EXPRESS: Mourinho'nun adamları estetik bir rövaşatayla çöktü. Bu son darbe sonrası nasıl ayağa kalkacaklar? Yaz dönemindeki hazırlık maçlarındaki gibi oynadılar.
DAILY STAR: 'Gırtlakçı' Manchester'ın çöken yıldızları. Zlatan rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.
METRO: Mourinho'nun öğrencileri bu kez Türkiye'de kaybetti.
I SPORTS: İstanbul'da dün gece sadece maçı kaybetmedi Avrupa umutları da boğuldu.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:05
- Akyazı Stadı’nı dünya tanıyacak
Toplam 2
Yorum
Cenk O stadta kupalar kaldırmak,avrupada tarihi zaferlere imza atmak, en güzelidir reklamın.
- Osmanlı İspanya'yı fethetti
Toplam 25
Yorum
Cenk Helal kere helal sizlere.istendiği zaman tecrübeninde çok önemli olmadığını gösterdiniz hepimize.Tebrikler çocuklar,tebrikler Mustafa Reşit Akçay hocam aynen devam
- Şeytan taşla'dick'
Toplam 13
Yorum
cihan lensin karsısında oynayacak sol beklerin işi çok ama çok zor gercekten mükemmel bir kanat adamı açık alan bulursa durdurulamayan bir sürat motoru sanki birde çok güçlü üç kisinin arasına girip güclü fiziğiyle mükemmel sıyrılması. muhtesem bir futbolcu ne diyeyim
'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.