 Gerçek bir takımdık – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Gerçek bir takımdık

    Gerçek bir takımdık

    , “Çok gayret ettik, çok çalıştık, müthiş bir mücadele örneği gösterdik. Daha fazla da atabilirdik” dedi

    Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick , maçtan sonra yaptığı açıklamada bütün futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Hollandalı çalıştırıcı şunları söyledi: "Bence gerçek bir takım performansı gösterdik. Çok gayret ettik, çok çalıştık, müthiş bir mücadele örneği gösterdik. Manchester United gibi bir takıma 2 gol attık, daha fazla gol atabilirdik. Sow harika bir gol attı. Golü erken bulmamız tribünleri dolduran taraftarlarımızla bizi birleştirdi. Manchester United'ın hücum oyuncularına karşı savunmada doğru pozisyon aldık. Onların koşu kanallarını kapatıp pas trafiğini yok etmemiz gerektiğini söylemiştim. Bunları başarıyla yaptılar. Soyunma odasında herkes çok mutluydu. Şu anda artık Pazar gününe konsantre olmalıyız." Advocaat, Emenike'nin stadı terk etmesi hatırlatılınca ismini anmadan "Ona sormanız lazım" dedi
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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