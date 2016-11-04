A Grubu'nda yarış kızıştı. Fenerbahçe'nin yer aldığı bu grupta Zorya'ya konuk olan Feyenoord, zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlik ayrıldı. Hollanda ekibi 15. dakikada Jörgensen ile öne geçerken, ev sahibi 44'te Forster ile skoru eşitledi. 43'te Botteghin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Feyenoord, uzun süre eksik oynadığı mücadeleden bir puanı kurtarmayı başardı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Feyenoord, Zorya önünde ucuz yırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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