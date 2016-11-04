 Feyenoord, Zorya önünde ucuz yırttı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    , önünde ucuz yırttı

    Feyenoord, Zorya önünde ucuz yırttı
    A Grubu'nda yarış kızıştı. 'nin yer aldığı bu grupta 'ya konuk olan , zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlik ayrıldı. Hollanda ekibi 15. dakikada Jörgensen ile öne geçerken, ev sahibi 44'te Forster ile skoru eşitledi. 43'te Botteghin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Feyenoord, uzun süre eksik oynadığı mücadeleden bir puanı kurtarmayı başardı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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