 F.Bahçe galibiyeti hak etti – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    F.Bahçe galibiyeti hak etti

    F.Bahçe galibiyeti hak etti

    'ın menajeri Jose Mourinho, F.Bahçe yenilgisi sonrası sarı-lacivertli takımın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Portekizli hoca şunları söyledi: "F.Bahçe bu akşam her şeyini verdi. Olabilecek en iyi futbolu oynadılar. Duygusal olarak inançlılardı. Biz kötü başladık. F.Bahçe çok rahatttı. Pogba'nın sakatlığı bazı yönlerden etkili oldu. Futbol duygusal bir oyundur. Limitinizle oynamanız gerekir. F.Bahçe ve taraftarları bunu yaptı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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