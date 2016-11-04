F.Bahçe galibiyeti hak etti
Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, F.Bahçe yenilgisi sonrası sarı-lacivertli takımın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Portekizli hoca şunları söyledi: "F.Bahçe bu akşam her şeyini verdi. Olabilecek en iyi futbolu oynadılar. Duygusal olarak inançlılardı. Biz kötü başladık. F.Bahçe çok rahatttı. Pogba'nın sakatlığı bazı yönlerden etkili oldu. Futbol duygusal bir oyundur. Limitinizle oynamanız gerekir. F.Bahçe ve taraftarları bunu yaptı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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