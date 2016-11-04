 ‘Çaresiz bıraktık’ – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ‘Çaresiz bıraktık’

    ‘Çaresiz bıraktık’
    , maçtan sonra yaptığı açıklamada ManU'yu çaresiz bıraktıklarını belirtirken, "Fark olabilirdi" dedi. Sarılacivertli futbolcu, "Bu maç, gruptan çıkmak için yüzde 100 kazanmamız gereken bir maçtı. 2 gün sonra önemli bir deplasmana çıkıyoruz. Bu gece bu galibiyetimizi kutlayalım, sonra Akhisar'a konsantre oluruz. Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa, nerede oynadığınız önemli değil" diye konuştu.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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