‘Çaresiz bıraktık’
Alper Potuk, maçtan sonra yaptığı açıklamada ManU'yu çaresiz bıraktıklarını belirtirken, "Fark olabilirdi" dedi. Sarılacivertli futbolcu, "Bu maç, gruptan çıkmak için yüzde 100 kazanmamız gereken bir maçtı. 2 gün sonra önemli bir deplasmana çıkıyoruz. Bu gece bu galibiyetimizi kutlayalım, sonra Akhisar'a konsantre oluruz. Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa, nerede oynadığınız önemli değil" diye konuştu.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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