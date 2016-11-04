Bunlar gol değil baş yapıt

F.Bahçe, Manchester karşısında destan yazarken Sow ve Lens başrolü kimselere kaptırmadı. 2. dakikada Hasan Ali’nin ortasına bir akrobat gibi yükselen Sow röveşata ile ağları sarsarken 59’da ise Lens frikikten kaleci De Gea’yı çaresiz bıraktı.

Fenerbahçe, dünya devi Manchester United'ın yaldızlarını tek tek sökerken bu müthiş galibiyette Moussa Sow ve Lens ikilisinin imzası vardı. Kadıköy'deki galibiyet şöleni adeta golle başladı. Dakikalar daha 1:09'u gösterirken Hasan Ali soldan bindirme yaptı ve topu ceza sahasına yolladı. Bir anda orada biten Sow atletik bir hareketle röveşataya kalktı ve topu ağlara bıraktı. Soğuk Kadıköy akşamı bir anda ısınırken galibiyet ateşi de yanmış oldu.



Sahada burnundan kıl aldırmayan Manchester'lı oyunculara top göstermeyen temsilcimiz, 59'uncu dakikada bir muhteşem gole daha ulaştı. Sahanın çirkefi İbrahimovic'in Mehmet Topal'ı düşürmesi ile kazanılan serbest vuruşun başına Lens geçti. Kalecinin yerini tespit ettikten sonra topun sağında konumlanan Hollandalı, De Gea'nın şaşkın bakışları arasında topu ağlarla buluştu. Manchester'ı yıkan Lens ve Sow adını altın harflerle kulüp tarihine yazdırdı.