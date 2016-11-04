 Beraberlik sağladık – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Beraberlik sağladık

    Beraberlik sağladık
    Kanarya'nın 1 numarası taraftara seslendi: "Taraftarlarımız böyle her maça gelsin ki, biz de başarıdan başarıya koşalım. 15 gün öncesine kadar kötüydük. Tüm takım birlik beraberlik sağladık. Bu da başarıyı getiriyor."
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
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