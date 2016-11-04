 Aziz Yıldırım’a sürpriz – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ’a sürpriz

    Aziz Yıldırım’a sürpriz
    taraftarları, başkan 'ın doğum gününü unutmadı. Migros Tribünü'nü dolduran taraftarlar, 2 Kasım'da dünyaya gelen Yıldırım için, "Doğum günün kutlu olsun büyük başkan. Her şey gönlünce olsun" pankartı açtı.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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