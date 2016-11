Avrupa’da başka!

F.Bahçe’de özellikle ithal oyuncular yurt dışında başka oynuyor. Madem iyisiniz kardeşim, Türkiye’de niye yoksunuz?

Fenerbahçe'nin bu sene seyrettiğim ikinci iyi futbol oynadığı maçtı.

Biri Feyenoord maçıydı, biri de bu karşılaşma. Şimdi şunu diyebilirsiniz, "Kardeşim bu Manchester United, yıllardır seyrettiğimiz en kötü Manchester United". Tamam bu yoruma varım.

Ben de aynı düşüncedeyim. Ama Manchester United her zaman Manchester United'dır. Sağından da baksan Manchester United, solundan da baksan Manchester United!

Fenerbahçeli futbolcular dün gece herhalde; "Kardeşim bu takımın vitrini büyük. Biz çıkalım yardımlaşalım, özellikle her pozisyonda topun arkasına geçelim. Çabuk teslim olmayalım, saçma sapan gol yemeyelim." dediler. "Havlu atmayalım, kanımızın son damlasına kadar mücadele edelim" diye düşündüler belki de…



F.BAHÇE GOLÜ ERKEN ATINCA...

90 dakikayı televizyondan seyrettim, şunu gördüm; Fenerbahçe takımının tümü kaleci hariç maç boyunca hep ekrandaydı.

En ileri uç ile defansın en gerisindeki arasındaki mesafe hiç bir an 40-50 metre olmadı. Hep 30 metrede kaldı. Ve böyle olunca, özellikle de ilk golü bulunca bu sefer Manchester United sıkışmaya başladı. İlk golü Manchester United bulsaydı, o zaman Fenerbahçe için işler kötü olabilirdi. O zaman mecbur hücum edeceklerdi, arka tarafta açıklar vereceklerdi.

Ama Fenerbahçe erken golü bulup, Manchester hücum etmek zorunda olunca oyun tam Fenerbahçe'nin istediği gibi oldu. Onlar yüklendiler, sarı-lacivertliler kapandı. Topa vurmadan akıllı çıkınca da bu sefer Manchester defansı zorlandı. Bakmayın skorun 2-0 olduğuna.

Maç çok rahat 4-1, 5-1 olabilirdi.



VİTRİN MAÇLARINDA İYİLER

O zaman benim aklıma şu geliyor; Fenerbahçe'de oynayan özellikle de ithal futbolcular yurt dışı maçlarını, hele böyle vitrin maçlarını çok daha fazla özel görüyorlar.

Buna yerli futbolcular da ekleniyor o zaman F.Bahçe'deki bu manzara ortaya çıkıyor. Madem böyle oynuyorsunuz kardeşim, Türkiye Ligi'nde neden saçma sapan işler yapıyorsunuz. Çünkü aynı F.Bahçe, Feyenoord maçını da oynattı.

Artık "Sarı-lacivertliler bundan sonra iyi gider" dedik. Söyleyenlerin başında da ben geliyorum. Sonra taca çıktık. Aslında F.Bahçe'nin ana fikri bu. Neden bu bazı maçlarda iyi de bazı maçlar kötü?



GOL SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ

Bir de şu var; Kadrolar açıklandığında "Neden Van Persie, neden Emenike yok da Sow var" denilmiştir. Ama dakika 2'de Sow o golü atınca herkesin cümleleri herhalde gırtlağında kalmıştır. Peki Sow o golü attı da ondan sonra yaptı ya da o kadar süre maçta kalmalı mıydı. Onun da cevabını herhalde Advocaat verir.

Hakeme kimse bir şey diyemez. Aman aman hakem miydi? Değildi. En kötü tarafı da topla çarpıştı.



MOURİNHO ARTIK GELİR

Gelelim Mourinho'ya... Bu maçtan bir gün evvel yapılan basın toplantısında M.United'ın hocası Mourinho, enteresan şeyler söyledi; Portekiz'deyken ilk transfer teklifini Türkiye'den almış, burada futbola karşı tutku fazlaymış. Yani mesaj üstüne mesaj...

Ama şunu net söyleyebilirim; Mourinho artık Türkiye'ye gelip çalışabilir. Bu kadar transferden ve yatırımdan sonra bu rezalet M.United'ı eğer Mourinho yapmışsa, gelip bir kaç sene çalışabilir. Şu anda Türkiye'ye gelmek için ağaçta olgunlaşmış bir hurma gibi.

Düştü, düşecek! Gelir bize 1-2 yıl yalan dolan çalışır, dinlenir. Yeni bir Mourinho olarak, kendini Avrupa'da unutturmuş bir Mourinho olarak tekrar Avrupa sahnesine çıkabilir. Geçmiş yıllarımıza bakın, çok örnek göreceksiniz!