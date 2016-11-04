Akhisar Bld. maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenmanda dün akşamki Manchester United maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon ile dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "4-5 gol atabilirdik"
Toplam 4
Yorum
net doğru emenike gol kaçırmasa skor farklı olabilirdi birde şu var avrupada gol fırsatlarını çok kaçırmayacaksın yoksa farkılı sonuçda olurdu
- G.Saraylı oyuncuya sürpriz davet
Toplam 1
Yorum
Aslan INSALLAH BASARILI OLURDA TAKMIZA FORMDA DÖNER
- Osmanlı yeni rekora koşuyor
Toplam 1
Yorum
tr helal olsun
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