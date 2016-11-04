Akhisar Bld. maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenmanda dün akşamki Manchester United maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon ile dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.