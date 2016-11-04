"4-5 gol atabilirdik"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Manchester United gibi takımlara karşı oynamanın zor olduğunu söyleyerek, “Bugün savunmada iyiydik. Hücum etmekten korkmadık. 4-5 tane gol de atabilirdik” dedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında evinde oynadığı İngiliz devi Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu.
"Lens bu takımın çok önemli bir parçası"
Lens'in performansının sorulması üzerine Advocaat, "Lens bu takımın çok önemli bir parçası. Bu akşam herkes üzerine düşen görevi yaptı. İyi organize olduk. Manchester United gibi bir iyi bir takıma rağmen çok fazla pozisyon vermedik. Hücumda 4-5 pozisyona girdik. Oyuncularım kazanmayı hak etti" şeklinde konuştu.
Advocaat ayrıca hala takımın gelişmesi gereken yönleri olduğunu vurguladı.
"Sow harika bir gol attı"
Hollandalı çalıştırıcı, Robin van Persie'nin oynanamaması hakkında ise, "Bizim şunu bilmemiz önemli; Robin van Persie'yi haftada 3 maçta oynamaya zorlayamazdık. Sow, forvet oyuncusu, kanat değil. Fransa'da çok gol attı. Bu akşam çok iyiydi. Harika bir gol attı. Her şeyini verdi. Onun ve takım için çok mutluyum" diye konuştu.
"Hücum etmekten korkmadık"
İç ve dış sahada oynamanın her zaman farklı olduğunu ifade eden Advocaat, "Onların sahasındaki maçın ilk yarısında organize olarak iyiydik. 5 dakikada 2 penaltı ile kaybettik. Böyle takımlara karşı oynamak zordur. Bugün savunmada iyiydik. Hücum etmekten korkmadık. 4-5 tane gol de atabilirdik" açıklamasını yaptı.
"Emenike'nin kaçırdığı golden sonra sinirlenmesi normal"
Emenike hakkında da konuşan Advocaat, şunları söyledi:
"Bu akşam çok fazla üreten biriydi. Sadece sonuçlandıramadı. Golleri kaçırdığından dolayı sinirlenmesi normal. Sonuçta amatör bir takımda oynamıyoruz."
"Öyle anlar olabilir"
Kjaer ve Ibrahimovic arasında yaşayan gerginliğin hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Böyle olaylar futbolun parçası. Bireysel oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Öyle anlar olabilir. Maçın geneline baktığımızda Rooney harika bir gol attı" ifadelerini kullandı.
Advocaat ayrıca sarı-lacivertli taraftarlarla da gurur duyduğunu belirtti.
"Lens bu takımın çok önemli bir parçası"
Lens'in performansının sorulması üzerine Advocaat, "Lens bu takımın çok önemli bir parçası. Bu akşam herkes üzerine düşen görevi yaptı. İyi organize olduk. Manchester United gibi bir iyi bir takıma rağmen çok fazla pozisyon vermedik. Hücumda 4-5 pozisyona girdik. Oyuncularım kazanmayı hak etti" şeklinde konuştu.
Advocaat ayrıca hala takımın gelişmesi gereken yönleri olduğunu vurguladı.
"Sow harika bir gol attı"
Hollandalı çalıştırıcı, Robin van Persie'nin oynanamaması hakkında ise, "Bizim şunu bilmemiz önemli; Robin van Persie'yi haftada 3 maçta oynamaya zorlayamazdık. Sow, forvet oyuncusu, kanat değil. Fransa'da çok gol attı. Bu akşam çok iyiydi. Harika bir gol attı. Her şeyini verdi. Onun ve takım için çok mutluyum" diye konuştu.
"Hücum etmekten korkmadık"
İç ve dış sahada oynamanın her zaman farklı olduğunu ifade eden Advocaat, "Onların sahasındaki maçın ilk yarısında organize olarak iyiydik. 5 dakikada 2 penaltı ile kaybettik. Böyle takımlara karşı oynamak zordur. Bugün savunmada iyiydik. Hücum etmekten korkmadık. 4-5 tane gol de atabilirdik" açıklamasını yaptı.
"Emenike'nin kaçırdığı golden sonra sinirlenmesi normal"
Emenike hakkında da konuşan Advocaat, şunları söyledi:
"Bu akşam çok fazla üreten biriydi. Sadece sonuçlandıramadı. Golleri kaçırdığından dolayı sinirlenmesi normal. Sonuçta amatör bir takımda oynamıyoruz."
"Öyle anlar olabilir"
Kjaer ve Ibrahimovic arasında yaşayan gerginliğin hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Böyle olaylar futbolun parçası. Bireysel oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Öyle anlar olabilir. Maçın geneline baktığımızda Rooney harika bir gol attı" ifadelerini kullandı.
Advocaat ayrıca sarı-lacivertli taraftarlarla da gurur duyduğunu belirtti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
"4-5 gol atabilirdik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.