 Yıldızları da alet etmişler! – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Yıldızları da alet etmişler!

    Yıldızları da alet etmişler!

    Türkiye karşıtı propagandalarını ’da da yürüten ’nün, , ve teknik direktör ’ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    'nün, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma planlarına, 'da bir zamanlar Türkiye'de forma giymiş Brezilyalı futbolcu ve teknik adamları alet ettiği ortaya çıktı. Brezilya'da üç şehirde kurulan ve FETÖ propagandası yapan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin başkanı Mustafa Göktepe'nin çeşitli vesilelerle düzenlediği organizasyonlarda Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve teknik direktör Zico'ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    İFTİRA, YALAN NE ARARSAN VAR
    Faaliyetlerine beş yıl önce başlayan Sao Paulo, Brasilia ve Rio de Janeiro şehirlerinde şube açan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi, FETÖ'nün ABD'deki karanlık yüzü Enes Kanter'i de geçen yaz Brezilya'ya davet edip organizasyonlar düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kara propaganda yapan iftira ve yalanlarla dolu yazılara yer verilen Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin resmi internet sitesinde FETÖ yapılanmasından ise övgüyle bahsedildi. Karanlık yapının 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta sonra Sao Paulo Meclisi'nde düzenlediği törende Fenerbahçe'nin eski hocası 'ya ödül verdiği sitedeki fotoğraflarla belgelendi.

    HAİN ENES DE TÖRENDE
    Zaman zaman ödül törenleri düzenleyerek taraftar toplamaya çalışan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi isimli FETÖ uzantısı, ihanetin NBA'deki yüzü 'i de bu törenlerde kullandı.


    Hakan ÜÇSULAR
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:14
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