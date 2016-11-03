Yıldızları da alet etmişler!
Türkiye karşıtı propagandalarını Brezilya’da da yürüten FETÖ’nün, Alex, Aurelio ve teknik direktör Zico’ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
FETÖ'nün, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma planlarına, Brezilya'da bir zamanlar Türkiye'de forma giymiş Brezilyalı futbolcu ve teknik adamları alet ettiği ortaya çıktı. Brezilya'da üç şehirde kurulan ve FETÖ propagandası yapan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin başkanı Mustafa Göktepe'nin çeşitli vesilelerle düzenlediği organizasyonlarda Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve teknik direktör Zico'ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
İFTİRA, YALAN NE ARARSAN VAR
Faaliyetlerine beş yıl önce başlayan Sao Paulo, Brasilia ve Rio de Janeiro şehirlerinde şube açan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi, FETÖ'nün ABD'deki karanlık yüzü Enes Kanter'i de geçen yaz Brezilya'ya davet edip organizasyonlar düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kara propaganda yapan iftira ve yalanlarla dolu yazılara yer verilen Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin resmi internet sitesinde FETÖ yapılanmasından ise övgüyle bahsedildi. Karanlık yapının 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta sonra Sao Paulo Meclisi'nde düzenlediği törende Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'ya ödül verdiği sitedeki fotoğraflarla belgelendi.
HAİN ENES DE TÖRENDE
Zaman zaman ödül törenleri düzenleyerek taraftar toplamaya çalışan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi isimli FETÖ uzantısı, ihanetin NBA'deki yüzü Enes Kanter'i de bu törenlerde kullandı.
Hakan ÜÇSULAR
İFTİRA, YALAN NE ARARSAN VAR
Faaliyetlerine beş yıl önce başlayan Sao Paulo, Brasilia ve Rio de Janeiro şehirlerinde şube açan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi, FETÖ'nün ABD'deki karanlık yüzü Enes Kanter'i de geçen yaz Brezilya'ya davet edip organizasyonlar düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kara propaganda yapan iftira ve yalanlarla dolu yazılara yer verilen Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin resmi internet sitesinde FETÖ yapılanmasından ise övgüyle bahsedildi. Karanlık yapının 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta sonra Sao Paulo Meclisi'nde düzenlediği törende Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'ya ödül verdiği sitedeki fotoğraflarla belgelendi.
HAİN ENES DE TÖRENDE
Zaman zaman ödül törenleri düzenleyerek taraftar toplamaya çalışan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi isimli FETÖ uzantısı, ihanetin NBA'deki yüzü Enes Kanter'i de bu törenlerde kullandı.
Hakan ÜÇSULAR
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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