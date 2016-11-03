Türkiye’de çalışırım
ManU’nun menajeri Mourinho, “Türkiye’den daha önce teklif aldım. Kontratım bitince Türkiye’ye gelebilirim. Burada tutku var” dedi.
Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho'dan Türkiye'ye yeşil ışık... Kurt hoca, "Portekiz'deyken ilk teklif Türkiye'den gelmişti. Olmadı, gerçekleşmedi. Ondan sonra 13-14 yıl geçti, bir daha teklif olmadı. Şu anda yerimden memnunum. Kontratımın sonuna kadar kalmak istiyorum. Sonra neden olmasın. Ben tutkuyu severim, maçlara tutkuyla bakarım. Türkiye'de büyük bir tutku var, o yüzden Türkiye'de çalışmak isterim" dedi. Mourinho şöyle devam etti: "F.Bahçe'nin maçlarını kazanıyor olması sürpriz değil. Türkiye Ligi iyiye gidiyor. İstanbul dışından takımlar da zirveye oynuyor. F.Bahçe'nin ligdeki durumunun iyileşmesi de normal.
2 TARAFTARA ÖZEL İZİN
Dün öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Manchester United'da en büyük ilgi Mourinho'ya gösterildi. Fenerbahçeli iki taraftar özel izinle İngiliz ekibinin otobüsüne bindi ve Portekizli teknik adamla fotoğraf çektirdi.
JOSE MOURİNHO'YA ÇİFTE ŞOK!
İngiltere Futbol Federasyonu Mourinho'ya, 1 maçtan men ve 58 bin sterlin para cezası verdi. Federasyon, Liverpool ve Burnley maçlarında hakemlere karşı tutumu nedeniyle Mourinho'yu cezalandırdı. Bu arada FIFA en iyi teknik direktörler sıralamasında Mou'yu aday göstermedi.
2 TARAFTARA ÖZEL İZİN
Dün öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Manchester United'da en büyük ilgi Mourinho'ya gösterildi. Fenerbahçeli iki taraftar özel izinle İngiliz ekibinin otobüsüne bindi ve Portekizli teknik adamla fotoğraf çektirdi.
JOSE MOURİNHO'YA ÇİFTE ŞOK!
İngiltere Futbol Federasyonu Mourinho'ya, 1 maçtan men ve 58 bin sterlin para cezası verdi. Federasyon, Liverpool ve Burnley maçlarında hakemlere karşı tutumu nedeniyle Mourinho'yu cezalandırdı. Bu arada FIFA en iyi teknik direktörler sıralamasında Mou'yu aday göstermedi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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