 Siteden taraftara uyarı! – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Siteden taraftara uyarı!

    Siteden taraftara uyarı!
    , resmi siteden taraftarları uyardı. UEFA'nın 'Yüksek Rizikolu Maç' statüsüne aldığı karşılaşmada, kulübün yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmamaması için taraftarlardan dikkatli olmaları istendi. Küfürlü tezahürat yapılmaması, sahaya yabancı madde atılmaması gibi konularda uyarılar yapıldı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:56
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