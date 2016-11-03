Siteden taraftara uyarı!
F.Bahçe, resmi siteden taraftarları uyardı. UEFA'nın 'Yüksek Rizikolu Maç' statüsüne aldığı karşılaşmada, kulübün yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmamaması için taraftarlardan dikkatli olmaları istendi. Küfürlü tezahürat yapılmaması, sahaya yabancı madde atılmaması gibi konularda uyarılar yapıldı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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