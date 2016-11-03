Pereira, İnter ile flörtte
İtalyan ekibi İnter, Frank de Boer'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı getirmek için harekete geçti. İtalyan medyasının flaş olarak geçtiği habere göre, İnter'le iyi ilişkileri olan Terraneo'nun İtalyan kulübüne Portekizli hocayı önerdiği aktarıldı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Pereira, İnter ile flörtte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.