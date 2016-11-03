 Pereira, İnter ile flörtte – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Pereira, ile flörtte

    Pereira, İnter ile flörtte
    İtalyan ekibi , 'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına 'nin eski teknik direktörü 'yı getirmek için harekete geçti. İtalyan medyasının flaş olarak geçtiği habere göre, İnter'le iyi ilişkileri olan Terraneo'nun İtalyan kulübüne Portekizli hocayı önerdiği aktarıldı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:32
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