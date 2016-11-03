Pabucunu ters giydir
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde Manchester United’ı konuk edecek. İlk maçın hesabının kapatmak isteyen Kanarya, galip gelirse iddiasını sürdürecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında bugün İngiltere'nin Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak. İngiliz ekibini devirerek iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 mağlup etti. Gruptaki 3. maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, lider gittiği İngiltere'den grup üçüncüsü olarak dönmüştü.
KAZANAN TAKIMI BOZMAYACAK
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, son oynanan Karabükspor maçının ilk 11'inde çok değişiklik yapmayacak. Hollandalı hocanın Karabükspor'a karşı 11'de yer alan Aatif'ın yerine Roman Neustaedter'e ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
FENER KAYBETMİYOR MANU KAZANAMIYOR
Zorlu maç öncesi takımların ilginç istatistikleri dikkat çekiyor. Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 7 maçı da kaybetmeyen F.Bahçe, geçen sezon Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçından sonra evinde oynadığı 7 Avrupa kupası sınavında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Manchester United ise Avrupa'da, deplasmanda yaptığı son 6 maçta galip gelemedi. İngiliz ekibi son olarak 26 Ağustos 2015'te Şampiyonlar Ligi play-off'unda C.Brugge'u 4-0 yendi.
AVRUPA'DA 78. ZAFER İÇİN
Fenerbahçe, ManU'ya karşı Avrupa kupalarındaki 212. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 211 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 77'sini kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı; 91 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada da başarılı bir grafik çizen Kanarya, taraftarı önündeki 104 maçta 52 galibiyet, 31 yenilgi aldı. 21 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 264 gol gönderirken, kalesinde 317 gol gördü.
KUPA'DAN NOTLAR
-F.Bahçe, Kupa 2'deki ilk maçını Macaristan'ın Ferençvaroş takımıyla İstanbul'da yaptı; 1-1 kaldı.
-Kanarya'nın bu kupadaki ilk golünü Yaşar Mumcuoğlu attı.
-UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde en fazla forma giyen oyuncu 41 kez ile Volkan Demirel.
-F.Bahçe, bu kupadaki en farklı zaferini 1994-95 sezonundaki ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Turan'ı 5-0 yenerek aldı.
-Takımın Kupa 2'deki en golcü oyuncuları 7'şer golle A. Kocaman ve Fernandao.
KAZANAN TAKIMI BOZMAYACAK
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, son oynanan Karabükspor maçının ilk 11'inde çok değişiklik yapmayacak. Hollandalı hocanın Karabükspor'a karşı 11'de yer alan Aatif'ın yerine Roman Neustaedter'e ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
FENER KAYBETMİYOR MANU KAZANAMIYOR
Zorlu maç öncesi takımların ilginç istatistikleri dikkat çekiyor. Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 7 maçı da kaybetmeyen F.Bahçe, geçen sezon Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçından sonra evinde oynadığı 7 Avrupa kupası sınavında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Manchester United ise Avrupa'da, deplasmanda yaptığı son 6 maçta galip gelemedi. İngiliz ekibi son olarak 26 Ağustos 2015'te Şampiyonlar Ligi play-off'unda C.Brugge'u 4-0 yendi.
AVRUPA'DA 78. ZAFER İÇİN
Fenerbahçe, ManU'ya karşı Avrupa kupalarındaki 212. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 211 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 77'sini kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı; 91 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada da başarılı bir grafik çizen Kanarya, taraftarı önündeki 104 maçta 52 galibiyet, 31 yenilgi aldı. 21 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 264 gol gönderirken, kalesinde 317 gol gördü.
KUPA'DAN NOTLAR
-F.Bahçe, Kupa 2'deki ilk maçını Macaristan'ın Ferençvaroş takımıyla İstanbul'da yaptı; 1-1 kaldı.
-Kanarya'nın bu kupadaki ilk golünü Yaşar Mumcuoğlu attı.
-UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde en fazla forma giyen oyuncu 41 kez ile Volkan Demirel.
-F.Bahçe, bu kupadaki en farklı zaferini 1994-95 sezonundaki ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Turan'ı 5-0 yenerek aldı.
-Takımın Kupa 2'deki en golcü oyuncuları 7'şer golle A. Kocaman ve Fernandao.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Pabucunu ters giydir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.