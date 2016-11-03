''O taraftarın önünde dikkatli olmalıyız''
Manchester'ın defans oyuncusu Marcos Rojo, F.Bahçe karşısında çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına büyük destek verdiğini, bunun da işlerini zorlaştıracağını belirten Rojo, Van Persie ile tekrar karşılaşmanın harika olacağını da sözlerine ekledi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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