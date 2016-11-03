 ''O taraftarın önünde dikkatli olmalıyız'' – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ''O taraftarın önünde dikkatli olmalıyız''

    ''O taraftarın önünde dikkatli olmalıyız''
    'ın defans oyuncusu , karşısında çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına büyük destek verdiğini, bunun da işlerini zorlaştıracağını belirten Rojo, Van Persie ile tekrar karşılaşmanın harika olacağını da sözlerine ekledi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:45
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