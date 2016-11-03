''Mutluluklar ve sağlık diliyorum''
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün doğum günüydü. Başkanı kutlayanlar arasında sürpriz bir de isim vardı: Alex De Souza. Sambacı, sosyal medya hesabı İnstagram'da, Yıldırım ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayımlayarak, "İnsanlar benim başkan ile problemlerim olduğunu düşünüyorlar. Benim gerçekten yok. Bugün doğum günü. Ona mutluluklar ve sağlık diliyorum" açıklamasında bulundu. Alex'in 2012'deki ayrılışı sırasında Yıldırım'la yaşadığı birtakım problemler basına yansımıştı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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