 ''Mutluluklar ve sağlık diliyorum'' – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ''Mutluluklar ve sağlık diliyorum''

    ''Mutluluklar ve sağlık diliyorum''
    Başkanı 'ın dün doğum günüydü. Başkanı kutlayanlar arasında sürpriz bir de isim vardı: . Sambacı, sosyal medya hesabı İnstagram'da, Yıldırım ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayımlayarak, "İnsanlar benim başkan ile problemlerim olduğunu düşünüyorlar. Benim gerçekten yok. Bugün doğum günü. Ona mutluluklar ve sağlık diliyorum" açıklamasında bulundu. Alex'in 2012'deki ayrılışı sırasında Yıldırım'la yaşadığı birtakım problemler basına yansımıştı.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:34
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