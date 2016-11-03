ManU’da üç yıldız kadroda yer almadı
Manchester'da teknik direktör Mourinho; Carrick, Depay ve Valencia gibi yıldızları İstanbul'a getirmedi. İbrahimovic, Rooney, Pogba ile Mata'yı ise kadroya dahil eden Portekizli hoca, sakatlıktan yeni kurtulan Henrikh Mkhtiryan'ı da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçı için takıma aldı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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