 ManU’da üç yıldız kadroda yer almadı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    ManU’da üç yıldız kadroda yer almadı

    ManU’da üç yıldız kadroda yer almadı
    'da teknik direktör ; , ve gibi yıldızları İstanbul'a getirmedi. İbrahimovic, Rooney, Pogba ile Mata'yı ise kadroya dahil eden Portekizli hoca, sakatlıktan yeni kurtulan Henrikh Mkhtiryan'ı da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçı için takıma aldı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:48
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