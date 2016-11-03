 Kanarya galip: 69-63 – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kanarya galip: 69-63

    Kanarya galip: 69-63
    Basketbolda Kadınlar mücadelesinde , Fransız ekibi 'yı 69-63 mağlup etti. Mersin BŞB deplasmanda Rus temsilcisi Krusk'a 73-67, Hatay da İspanya'da Avenida'ya 92-62 yenildi. Eurocup'ta AGÜ, Macaristan'da PECS'i 69-62 yendi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya galip: 69-63 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.