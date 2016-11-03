Kanarya galip: 69-63
Basketbolda Kadınlar Euroleague mücadelesinde Fenerbahçe, Fransız ekibi BLMA'yı 69-63 mağlup etti. Mersin BŞB deplasmanda Rus temsilcisi Krusk'a 73-67, Hatay da İspanya'da Avenida'ya 92-62 yenildi. Eurocup'ta AGÜ, Macaristan'da PECS'i 69-62 yendi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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