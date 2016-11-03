 Gözler Hasan Ali’de – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Gözler Hasan Ali’de

    Gözler Hasan Ali’de
    Maçta iki takımın 'ı izleyeceği iddia edildi. ve takımları tarafından görevlendirilen iki gözlemcinin milli sol bek hakkında rapor tutacacağı belirtilirken, Hasan Ali'yi sezon başından beri takip eden Celtic'in devre arasında teklif yapacağı bir süredir konuşuluyor.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:36
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