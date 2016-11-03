Gözler Hasan Ali’de
Maçta iki takımın Hasan Ali Kaldırım'ı izleyeceği iddia edildi. Celtic ve Torino takımları tarafından görevlendirilen iki gözlemcinin milli sol bek hakkında rapor tutacacağı belirtilirken, Hasan Ali'yi sezon başından beri takip eden Celtic'in devre arasında teklif yapacağı bir süredir konuşuluyor.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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