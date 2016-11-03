Fener’e soğuk duş
Sarı-lacivertliler, Rus ekibine kendi sahasında boyun eğerken, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Kanarya THY Avrupa Ligi’nde Arena’da tam 23 maç sonra kaybetti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya'nın Unics Kazan takımına 81-73 yenildi. Maça kötü başlayan ekibimiz ilk periyodu 20-15, devreyi de 43-39 yenik tamamladı. 3. çeyrekte farkı 1 sayıya kadar indiren Kanarya son çeyrekte tutunamayınca salondan yenik ayrıldı. Bu skorla Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini alırken, Kazan da 5. hafta sonunda ilk galibiyetini elde etti. Avrupa'da sahasında son olarak 16 Ocak 2015'te Olympiakos'a yenilen sarı- lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra evinde çıktığı 23 maçı kaybetmedi. Kanarya bu mağlubiyetle 23 maç sonra evinde yenildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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