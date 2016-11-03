 Fener’e soğuk duş – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Fener’e soğuk duş

    Fener’e soğuk duş

    Sarı-lacivertliler, Rus ekibine kendi sahasında boyun eğerken, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Kanarya ’nde Arena’da tam 23 maç sonra kaybetti.

    Erkek Basketbol Takımı, 'nin 5. haftasında Rusya'nın Unics Kazan takımına 81-73 yenildi. Maça kötü başlayan ekibimiz ilk periyodu 20-15, devreyi de 43-39 yenik tamamladı. 3. çeyrekte farkı 1 sayıya kadar indiren Kanarya son çeyrekte tutunamayınca salondan yenik ayrıldı. Bu skorla Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini alırken, Kazan da 5. hafta sonunda ilk galibiyetini elde etti. Avrupa'da sahasında son olarak 16 Ocak 2015'te Olympiakos'a yenilen sarı- lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra evinde çıktığı 23 maçı kaybetmedi. Kanarya bu mağlubiyetle 23 maç sonra evinde yenildi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:15
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