Fener şut çalıştı, hazırlıklar tamam
Sarı-lacivertli takım, son antrenmanını dün akşam Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Pas ve pres çalışan Fenerbahçe'de sakat olan Van der Wiel çalışmada yer almazken, şut denemeleri sonrası yarı sahada çift kale maç yapıldı. İdman sırasında oyuncuların neşeli halleri gözden kaçmadı. Manchester United da karşılaşmanın son provasını Fenerbahçe'nin ardından Ülker Stadı'nda yaptı. İngiliz ekibinin ter idmanı ile çalışmasını tamamladığı belirtildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 04:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
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