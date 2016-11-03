 Fener şut çalıştı, hazırlıklar tamam – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Fener şut çalıştı, hazırlıklar tamam

    Fener şut çalıştı, hazırlıklar tamam
    Sarı-lacivertli takım, son antrenmanını dün akşam Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Pas ve pres çalışan 'de sakat olan Van der Wiel çalışmada yer almazken, şut denemeleri sonrası yarı sahada çift kale maç yapıldı. İdman sırasında oyuncuların neşeli halleri gözden kaçmadı. Manchester United da karşılaşmanın son provasını Fenerbahçe'nin ardından Ülker Stadı'nda yaptı. İngiliz ekibinin ter idmanı ile çalışmasını tamamladığı belirtildi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:04
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