'‘Bu gruptan çıkarız’'
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens, bugün oynanacak Manchester United maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını belirtip, "Bu gruptan çıkmamamız için bir neden yok. Takımımız bu güce sahip. Bu yarışı sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. İngiltere'deki ilk maç bizim için şanssız olduğumuz bir ana denk geldi. O nedenle ilk maçı burada oynayacağımız maç ile kıyaslamıyorum" ifadelerini kullandı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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