 '‘Bu gruptan çıkarız’' – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    '‘Bu gruptan çıkarız’'

    '‘Bu gruptan çıkarız’'
    'nin Hollandalı yıldızı , bugün oynanacak maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını belirtip, "Bu gruptan çıkmamamız için bir neden yok. Takımımız bu güce sahip. Bu yarışı sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. İngiltere'deki ilk maç bizim için şanssız olduğumuz bir ana denk geldi. O nedenle ilk maçı burada oynayacağımız maç ile kıyaslamıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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