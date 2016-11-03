''Biz de yeneriz''
“Kendi sahamızda oynayacağız. Ne gerekirse onu yapacağız. Feyenoord’a karşı yaptık, Feyenoord da Manchester United’a karşı yaptı, yarın neden olmasın? 0-0 için değil, kazanmak için sahaya çıkacağız”
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, beraberliği asla düşünmediklerini, kazanmak için oynayacaklarını dile getirdi. "Kendi sahamızda oynayacağız. Hep, yapmamız gereken şeyleri yapmalıyız. Feyenoord'a karşı yaptık, Feyenoord da Manchester United'a karşı yaptı, yarın neden olmasın?" diyen Hollandalı çalıştırıcı, takımın fizik durumuyla ilgili soruya "Fizik profesörü değilim. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ama ligde de 3 gün sonra önemli bir maçımız var. Doğru şeyler yapmalıyız" cevabını verdi.
MOURİNHO SİHİRBAZ DEĞİL
Advocaat, maça 40-45 bin taraftar beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Taraftarımızın çıkaracağı ses çok farklı olacaktır. Rakibi etkileyeceğini düşünüyorum. Geçmişte yaptıklarını yine yapabilirler. Taraftarımıza kazanmak istediğimizi gösterelim ki burada olsunlar" dedi. Advocaat, Mourinho'nun eleştirilmesiyle ilgili ise şunları kaydetti: "Mourinho her yerde kendini ispatladı. Ama o bir sihirbaz değil. İyi oyuncuları var ama bu işinizi zorlaştırır. Bir gün doğru sonucu bulacaklar ama bu umarım yarın olmaz."
TARAFTAR YOKSA BİZ HİÇİZ
Toplantıya katılan Josef De Souza da sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Çok zor bir maç oynayacaklarının altını çizen Brezilyalı, "Avrupa'da devamlılık için önemli bir maç. Kazanmayalıyız, zeki olmalıyız. Eğer Feyenoord'a karşı yaptığımızın aynısını, belki daha iyisini yaparsak galip gelebiliriz" diye konuştu. F.Bahçe'nin mutluluğu için elinden geleni yaptığını belirten Souza, taraftara da çağrıda bulundu: "Onlar olmasa F.Bahçe bir hiç olur. Onların bu küskünlüğünü bitireceğiz."
MOURİNHO SİHİRBAZ DEĞİL
Advocaat, maça 40-45 bin taraftar beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Taraftarımızın çıkaracağı ses çok farklı olacaktır. Rakibi etkileyeceğini düşünüyorum. Geçmişte yaptıklarını yine yapabilirler. Taraftarımıza kazanmak istediğimizi gösterelim ki burada olsunlar" dedi. Advocaat, Mourinho'nun eleştirilmesiyle ilgili ise şunları kaydetti: "Mourinho her yerde kendini ispatladı. Ama o bir sihirbaz değil. İyi oyuncuları var ama bu işinizi zorlaştırır. Bir gün doğru sonucu bulacaklar ama bu umarım yarın olmaz."
TARAFTAR YOKSA BİZ HİÇİZ
Toplantıya katılan Josef De Souza da sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Çok zor bir maç oynayacaklarının altını çizen Brezilyalı, "Avrupa'da devamlılık için önemli bir maç. Kazanmayalıyız, zeki olmalıyız. Eğer Feyenoord'a karşı yaptığımızın aynısını, belki daha iyisini yaparsak galip gelebiliriz" diye konuştu. F.Bahçe'nin mutluluğu için elinden geleni yaptığını belirten Souza, taraftara da çağrıda bulundu: "Onlar olmasa F.Bahçe bir hiç olur. Onların bu küskünlüğünü bitireceğiz."
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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